США выделят $2 млрд на программу COVAX от ВОЗ

Президент США Джо Байден заявил о решении выделить на программу Всемирной организации здравоохранения COVAX («Ковакс») $2 млрд. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Reuters.

«COVID-19 показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент Джо Байден предпринимает действия, направленные на защиту от вируса для американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире», — пишет издание.

Отмечается, что американское финансирование уже одобрено конгрессом.

«Мы хотим превратить это в способ перевести $2 млрд в несколько миллиардов долларов, по крайней мере до $15 млрд», — цитирует Reuters одного из чиновников.

Известно, что COVAX стремится обеспечить безопасные и справедливые поставки вакцин по всему миру.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины к зарубежным странам из-за нехватки подобных препаратов американского производства. По сообщению The Washington Post, на данный момент препараты американских компаний Pfizer и Moderna, которые используются в стране для вакцинации населения, готовы предоставить минимум 13 государств для проведения данной процедуры дипломатов Соединенных Штатов.

12 февраля президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Американский лидер отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов. Также президент США добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.