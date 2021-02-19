Пневморужья для отлова собак закупили в Брянске

Бригады для отлова бродячих собак укомплектовали пневморужьями. Специалисты будут использовать седативные препараты, чтобы поймать животных.

В 2020 году для отлова собак использовали сачки. В 2021 году принято решение о закупке пневморужей, специального кинологического снаряжения, а также общего инвентаря — сетей, ошейников, поводков и намордников. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Для отлова собак сформированы четыре бригады. Заявки на отлов принимает диспетчерская служба дорожного управления Брянска.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске (Нижегородская область) отловили и доставили в ветеринарный госпиталь стаю собак с синей шерстью. Специалисты осмотрели животных и взяли первичные анализы. Жизни животных ничего не угрожает, однако неизвестно, что привело к окрашиванию шерсти.