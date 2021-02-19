СНБО Украины принял ряд секретных решений по Донбассу

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил в пятницу ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе. Были приняты решения, они засекречены. Об этом заявил секретарь совета Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал «Украина 24» 19 февраля.

По его словам, на заседании заслушали доклады главнокомандующего вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника главного управления разведки минобороны страны полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки, генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка по поводу ситуации в Донбассе.

Данилов отметил, что в последнее время в зоне проведения операции объединенных сил (ОСС) в последнее время «фиксируется резкое увеличение режима прекращения огня», «гибнут украинские военные».

Секретарь СНБО подчеркнул, что «всё это требовало немедленного реагирования» руководства Украины.

«Решения по этому вопросу являются закрытыми, так как они являются тайными», — добавил он.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины произошло в начале этого года. Так, 11 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали антирекорд этой зимы — 896 случаев нарушения перемирия. Жители Донецка, Макеевки и Горловки жаловались в соцсетях, что из-за залпов тяжелого вооружения дрожали дома.

15 февраля произошла попытка подрыва автомобиля командира народной милиции ДНР Сергея Попова в одном из жилых районов Горловки. Он поступил в Горловскую городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии, его срочно прооперировали.

В республике обвинили в организации взрыва главкома украинской армии Руслана Хомчака.

Министерство госбезопасности ДНР квалифицировало происшествие как теракт, возбуждено уголовное дело.

17 февраля состоялись очередные переговоры трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Из-за пандемии коронавируса они прошли в режиме видеоконференции. Следующее заседание ТКГ запланировано на 3 марта, отмечали в МИД ДНР.

В ходе заседания представители Донбасса предложили провести международную научно-практическую конференцию «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе».

Российский полпред в ТКГ Борис Грызлов по итогам заседания выразил надежду, что идею поддержит международное сообщество, в том числе представители стран — членов ООН.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате». Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако на Украине всё чаще заявляют о необходимости пересмотреть Минские соглашения.