Аномальные морозы прогнозируют на территории Татарстана

Аномальные морозы сохранятся в течение недели в Татарстане. На фоне понижения температуры ожидается сильный ветер.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами уже отмечаются заморозки до –30...–38 градусов. Дневная температура не поднимается выше –14...–20 градусов. Об этом сообщает InKazan.ru.

Температурный фон оказался ниже средних многолетних значений на 10–15 градусов. В ближайшие дни такая погода сохранится. В ночь на 20 февраля похолодает до –31 градуса. В ночь на 21 февраля местами ожидаются заморозки до –37 градусов. По данным синоптиков, осадки в республике не ожидаются.

23 февраля в низинных местах температура достигнет –38 градусов, днем ожидается –22...–27 градусов. Похолодание сохранится до 26 февраля.