СНБО Украины принял «секретные решения» из-за ситуации в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял «секретные решения» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

«Фиксируется резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня», — отметил он, передает Страна.ua. Содержание принятых решений не подлежит разглашению.

В ходе заседания члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки минобороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

Участники заседания обсудили ситуацию о возвращении к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривалось пять сценариев по Донбассу. Все они будут подняты, будет дано соответствующим структурам указание пересмотреть их и внести новые поправки.

15 февраля лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у Минских договоренностей, принятых для урегулирования ситуации в Донбассе, нет никаких перспектив, а их выполнение станет актом капитуляции.

На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно «выжать максимум» из минского процесса, который еще не исчерпал свой потенциал.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате».