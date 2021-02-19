Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Чудинов уступил Чилембе в весе
Мир
Капитализация биткоина превысила $1 трлн
Мир
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО
Общество
В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене
Спорт
Вильданов сломал весы на предварительном взвешивании
Мир
Два новых министра появятся в кабмине Грузии
Общество
В Подмосковье график движения общественного транспорта изменится в праздники
Мир
СНБО Украины принял «секретные решения» из-за ситуации в Донбассе
Мир
Генсек ООН призвал Запад к диалогу с другими ведущими мировыми силами

СНБО Украины принял «секретные решения» из-за ситуации в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял «секретные решения» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

«Фиксируется резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня», — отметил он, передает Страна.ua. Содержание принятых решений не подлежит разглашению.

В ходе заседания члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки минобороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

Участники заседания обсудили ситуацию о возвращении к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривалось пять сценариев по Донбассу. Все они будут подняты, будет дано соответствующим структурам указание пересмотреть их и внести новые поправки.

15 февраля лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у Минских договоренностей, принятых для урегулирования ситуации в Донбассе, нет никаких перспектив, а их выполнение станет актом капитуляции.

На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно «выжать максимум» из минского процесса, который еще не исчерпал свой потенциал.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021