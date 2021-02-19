Несколько фестивалей перенесли из-за заморозков в Удмуртии

Сильные заморозки повлияли на проведение мероприятий на территории Удмуртии. Несколько фестивалей перенесли на март.

В Глазовском районе фестиваль «Огни ДондыДора» перенесли с 23 февраля на 7 марта. На ту же дату отложен Фестиваль технических видов спорта. Организаторы сообщили, что все приобретенные билеты будут действовать, пишет ИА «Сусанин».

Об изменениях также сообщил организационный комитет фестиваля «Чемпион зимней рыбалки» в Каракулинском районе. Из-за холодной погоды мероприятие перенесли с 21 февраля на 6 марта.

Все мероприятия, запланированные в ближайшие дни на территории Ижевска, состоятся в намеченные даты.

Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за морозов отменили соревнования «Лыжня России». Температура воздуха в региона местами опускается до –40 градусов.