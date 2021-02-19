Бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов сломал весы на предварительном взвешивании участников турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает РЕН ТВ.

В основной части Вильданов прошел взвешивание. Его вес составил 190 кг. Соперник российского боксера Максим Новоселов весит 139 кг.

Телеканал отмечает, что в начале подготовки к поединку с Новоселовым Вильданов весил 221 кг, однако он скинул 32 кг, усиленно тренируясь перед турниром.

Ранее, 18 февраля, Денис Вильданов перед боксерским поединком с Новоселовым рассказал о своем опыте участия в чемпионате по пощечинам. По его словам, чтобы выстоять, у бойца «должна быть очень крепкая, сильная шея».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» запланирован на 20 февраля. Он пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». На ринге встретятся 12 пар бойцов разных весовых категорий и видов единоборств.

В главном бою кроме Вильданова и Новоселова сойдутся восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, в других поединках — боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон.

Турнир РЕН ТВ покажет в прямом эфире в 22:30 мск.