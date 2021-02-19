В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене

В Москве суд арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ Воронина Д.И., которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО», — сказал собеседник агентства.

В картотеке Лефортовского суда дело по статье 275 УК РФ в отношении гражданина с аналогичной фамилией и инициалами было зарегистрировано 15 февраля. Максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы. Отмечается, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-секретарь суда Дарья Розмахова уточнила, что россиянина Демури Воронина по делу о госизмене арестовали до 13 апреля 2021 года. Так как дело маркировано грифом «совершенно секретно» его подробности не разглашаются, пишет «РИА Новости».

11 февраля стало известно, что семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец раскрыли информацию о сотруднике ФСБ.