В Подмосковье график движения общественного транспорта изменится в праздники

Расписание движения общественного транспорта изменится в Московской области с 20 по 23 февраля. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В предпраздничные и праздничные дни, с 20 по 23 февраля, изменится расписание общественного транспорта Московской области. С 24 февраля общественный транспорт региона будет ходить по графику рабочего дня», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Так, в субботу, 20 февраля, общественный транспорт региона будет работать по расписанию пятницы, 21 февраля — по расписанию субботы, а 22 и 23 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику воскресенья. Ознакомиться с расписанием маршрутов можно на автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах.

«Пригородные поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 19 и 20 февраля будут работать по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля — по расписанию субботы, а 23 февраля — по расписанию воскресенья», — сообщили в пресс-службе.

При этом на Октябрьской железной дороге пригородные поезда 20 февраля будут работать по графику рабочего дня, а 22 и 23 февраля — по расписанию выходного дня.

Ранее в этот же день министерство транспорта Московской области попросило автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в праздничные выходные из-за снегопада и резких скачков температур.