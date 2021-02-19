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Экономист оценил прогноз выгоды для бюджета России от роста цен на нефть

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Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в пятницу, 19 февраля, прокомментировал «Известиям» опубликованные ранее данные аналитиков, согласно которым рост цен на нефть и ослабление рубля могут принести в бюджет России дополнительные $33 млрд.

«Расчеты трудно комментировать, так как не ясны вводные. При цене нефти в $60 допдоходы бюджета могут составить 3–4 трлн рублей или 1,5–2,3% ВВП. Это только от экспортных пошлин, а эффект, скорее всего, будет шире за счет увеличения активности в ненефтяных секторах (финансы, промышленность, транспорт, потребление)», — сказал Тихомиров.

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По его мнению, оценка представляется реалистичной. Экономист добавил, что большая часть допдоходов от нефти пойдет в резервы Фонда национального благосостояния России в случае, если не будет изменено бюджетное правило или не будет принято политическое решение об использовании части ФНБ для инвестиций.

«Так что эффект от более высоких цен на нефть для экономики и населения может оказаться скромным, хотя определенные положительные последствия все-таки будут (рост заказов на оборудование, зарплат, инвестиций)», — добавил он.

19 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционную компанию Sova Capital сообщило, что в 2021 году цены на нефть выросли на 25%, поэтому в настоящее время Россия получает за сырье марки Brent столько, сколько не получала начиная с середины 2019 года.

Подчеркивалось, что в том случае, если ее стоимость будет оставаться достаточно высокой, бюджет России получит 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Ранее 14 февраля вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал, что средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.

5 января Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса. В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

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