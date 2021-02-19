Ясельную пристройку к детсаду открыли при участии губернатора в Брянске

В поселке Большое Полпино в Брянске открыли ясельную пристройку к детсаду № 15 «Ягодка». Церемония состоялась в пятницу, 19 февраля, при участии губернатора региона Александра Богомаза.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, строительство обошлось в 59,7 млн рублей. Их выделили по нацпроекту «Демография».

Пристройка рассчитана на 55 детей в возрасте до трех лет, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Здание оснастили современным мультимедийным и игровым оборудованием, интерактивными игрушками, книгами, развивающими пособиями. Также в пристройке разместили залы для музыкальных и спортивных занятий.

В начале января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам социальной защиты сообщила, что в России в 2021 году планируется построить 767 детских садов на 112 тыс. мест.