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Объявлены финалисты девятого сезона автомобильной премии «Топ-5 Авто»

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В Москве подвели итоги девятой ежегодной национальной премии экспертов автобизнеса «Топ-5 Авто». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 февраля в редакцию «Известий».

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Лучшим компактным сити-каром журналисты назвали модель Audi A5. В номинации «Большой и представительский городской автомобиль» первым оказался Audi A6 Allroad. Победителем в классе компактных кроссоверов стал Geely Coolray, а в классе больших внедорожников — Audi Q7.

В номинации «Спортивный автомобиль» победил Audi RS 6 Avant. Лучшим «легким коммерческим автомобилем» журналисты назвали новый Mercedes-Benz Vito.

Премия «Топ-5 Авто» была учреждена в 2012 году. Начиная с октября 2020 года жюри премии, в которое входят автоэксперты и журналисты, оценивали все новые или существенно обновленные автомобили, появившиеся на рынке за 2020 год (всего 72 автомобиля), по пяти основным критериям — соотношению цена–качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

12 февраля сообщалось, что совместный проект шоу-пространства «Ленинград Центр» и комплекса гоночных трасс «Игора Драйв» автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций best experience marketing awards! 2021.

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