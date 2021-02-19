Акции «Норникеля» выросли более чем на 5%

Акции компании «Норильский никель» в ходе торгов на Московской бирже выросли в цене более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 18:48 мск, цена одной акции составила 28 082 рубля, увеличившись на 5,17%.

Ранее в этот день в «Норникеле» заявили, что компания приняла решение об исполнении вердикта Арбитражного суда Красноярского края по разливу дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Таким образом, в компании согласились выплатить 146,2 млрд рублей в качестве штрафа Росприроднадзору за ущерб экологии.

В начале февраля суд принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Норникель», в свою очередь, заявлял о намерении внимательно ознакомиться с решением суда, однако позже стало известно, что там пока не будут обжаловать решение. При этом отмечалось, что это предварительная позиция компании.

11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ на сумму 494 млн рублей.

В конце мая на ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.