Выгул животных запретили на детских и спортивных площадках в Ижевске

Депутаты в Ижевске приняли решение о запрете прогулок с животными на детских и спортивных площадках. Кроме того, владельцев обязали убирать продукты жизнедеятельности их питомцев.

Под запрет для выгула также попали городские и придомовые территории. Для выгула собак в Ижевске подготовили две площадки, одна из них расположена в Тишино. Горожане уже пожаловались, что территория площадки слишком маленькая и не подходит для питомцев. Об этом пишет Udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют разработать правила содержания домашних животных. В правительстве выразили особенное беспокойство по поводу содержания в квартирах большого количества кошек и собак. Нарушение санитарных правил владельцами питомцев причиняет неудобство соседям.