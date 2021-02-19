Волонтеры начали акцию «Письмо Победы»

Сообщество «Волонтеры Победы» объявило о старте новой акции, в рамках которой любой желающий может отправить «Письмо Победы» со словами благодарности защитникам отечества. Об этом 19 февраля сообщается на страницах объединения в социальных сетях.

В письме можно поделиться мнением о необходимости сохранения исторической памяти и просто поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Победой.

«Сделать это можно будет несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды; написав письмо с помощью виджета в группе Движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобеды.рф; отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com», — отметили волонтеры.

Письма после модерации будут напечатаны на специальных бланках и доставлены ветеранам с соблюдением всех эпидемиологических мер.

«Также после 23 февраля на нашем сайте мы будем каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой День Рождения. Предлагаем присоединиться и поздравить их с этим праздником всей страной», — поделилась планами руководитель движения Ольга Амельченкова.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, подчеркнув, что их усилия помогли придать этому событию атмосферу душевной теплоты и добросердечности.