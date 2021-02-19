Идею переговоров США с Ираном по ядерной программе критикуют

Намерение администрации нового президента Америки Джо Байдена вести переговоры с Ираном по ядерной программе раскритиковали. Недовольство решением главы США высказали экс-госсекретарь Майк Помпео и экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон. Политики считают, что Иран представляет угрозу мировому сообществу. Болтон заявляет, что ослабление санкций против Тегерана — неверный шаг. Экс-советник по нацбезопасности выступает в защиту политики максимального давления, которую проводил бывший президент Америки Дональд Трамп. Решение Байдена критикуют и другие политики, передает телеканал «Известия». Республиканец-конгрессмен Майкл Маккол считает, что США должны ужесточить санкции против Ирана. Так удастся добиться более выгодных условий по сделке. Среди сенаторов есть и те, кто поддержал инициативу президента.

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