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Эксперт оценил законность покупки Tesla биткоинов на $1,5 млрд

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Покупка Tesla криптовалюты на $1,5 млрд — законная операция, потому что компания заранее уведомила о больших вложениях Комиссию по ценным бумагам и биржам США, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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По его словам, сделка была проведена через криптобиржу Coinbase, которая также находится в правовом поле, хотя после этого биткоин всё равно прибавил 23%. Поэтому каких-либо вопросов к операции у контролирующих органов быть не может.

«Что касается самого Илона Маска (американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX. — Ред.), то в его твитах не было призывов именно к покупке или продаже криптовалюты, подписчики самостоятельно принимали решение. Кроме того, во многих постах изобретатель просит не отождествлять сделки компании с собственными решениями, напоминая, что он не игрок биржи, а инженер», — сказал Артем Тузов.

Сам биткоин начал рост не только на публикации новостей, но и по вполне понятным причинам — из-за увеличения спроса на рисковые активы по всему миру. Соответственно, так как покупателей стало больше, цена актива стала увеличиваться, заключил эксперт.

Ранее, 19 февраля, Илон Маск назвал биткоин немного более надежным активом по сравнению с наличными. Он подчеркнул, что «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся всё менее интересными.

Стоимость биткоина на 14:12 мск 19 февраля выросла за сутки на 1,42% и составила $52 709, приводит данные портал CoinMarketCap. Ранее, 17 февраля, Маск заявил, что намерен создать криптовалюту Марскоин.

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