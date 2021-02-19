Реставрация кинотеатра «Рекорд» началась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась реставрация кинотеатра «Рекорд». Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал министр культуры региона Олег Беркович.

По его словам, объект всегда был и остается местом силы и точкой притяжения для городской интеллигенции. Здесь проходили показы фильмов «не для всех», вечера джазовой музыки и лекции. Многие музыканты впервые выступили именно на сцене «Рекорда», отмечает ИА «НьюсНН». За столько лет здание сильно изменилось — «интерьер обветшал, а техника устарела». Теперь кинотеатр ждет реставрация, которую приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. По словам Берковича, здесь создадут новые киноконцертный зал и выставочные пространства.

Напомним, сроки реставрации Литературного музея имени Горького в Доме Бурмистровой продлили до 2022 года. В здании ведутся активные работы. Юбилей Нижнего Новгорода музей встретит с обновленным фасадом и окнами. Реставрация и воссоздание интерьеров продлятся дольше.