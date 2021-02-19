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Синоптики пообещали потепление перед праздниками в Москве

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Небольшое потепление ожидается в Москве в преддверие праздничных дней. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Погода сохранится морозная. Небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье. Будет проходить атмосферный фронт», — отметил синоптик в эфире НСН.

В частности, днем столбики термометров покажут от –9 до –11 градусов, в воскресенье, 21 февраля, будет чуть теплее — от –7 до –9 градусов. Ночные же температуры составят около –15 градусов, однако в ночь на вторник, 23 февраля, ночью похолодает до –22 градусов.

После этого, по словам Синенкова, днем температура составит примерно –15 градусов, морозы продержатся в течение всей следующей недели, после чего можно будет снова ждать потепления до –5–7 градусов.

Ранее в пятницу специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в марте средняя температура в России будет ниже нормы на 1–4 °C. По словам метеоролога, в этом году климатическая весна в целом наступит позже привычного, в центральной полосе она должна прийти в конце следующего месяца.

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