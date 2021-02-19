Спецпредставитель Путина оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату поспособствует активизации международной климатической повестки. Такое мнение высказал в пятницу, 19 февраля, советник президента России и специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«На мой взгляд, это приведет к новому витку в «гонке амбиций», когда страны устанавливают цели по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности», — сказал Эдельгериев в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, Вашингтон будет вносить свои коррективы в сферы, которые затрагивает изменение климата, — от торговли и финансов до сферы безопасности.

«Не стоит также забывать, что эта страна является одним из крупнейших эмитентов, и новая администрация решительно настроена декарбонизировать национальную экономику», — отметил советник президента.

Ранее в пятницу стало известно, что США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

По соглашению страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

В Министерстве иностранных дел России в этот же день заявили, что Москва приветствует возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу экс-президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден, вступивший в должность президента США 20 января, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

Помимо этого, 27 января стало известно, что американские власти планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Как ожидается, саммит примет президент США Джо Байден 22 апреля.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году.