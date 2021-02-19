ФАС получила обращение Руспродсоюза о подорожании продуктов из-за упаковки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение, в котором Руспродсоюз (РПС) предупредил о подорожании продуктов питания из-за увеличения стоимости пластиковой упаковки на 10–15%. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«ФАС России получила указанное обращение и рассмотрит его в установленном порядке. При обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования», ― отметили в ФАС.

Ранее в этот день в Минпромторге России рассказали о получении обращения от производителей упаковочных материалов касательно подорожания базовых полимеров, которые необходимы для производства пластиковых упаковок.

В свою очередь, глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов оценил возможность роста цен на продукты из-за увеличения стоимости упаковки. По его словам, потенциально новая стоимость пластика может оказать влияние на цены на продукты, хотя «случится это не завтра».

Он подчеркнул, что в настоящее время производители продуктов питания работают с упаковкой, которую закупили еще в 2020 году, но через один-два месяца эти запасы иссякнут, и тогда стоимость продукции может измениться. Также эксперт указал на то, что упаковка в разной степени влияет на себестоимость товара.

19 февраля газета «Коммерсант» сообщила о том, что РПС направил в Федеральную антимонопольную службу предупреждение о подорожании продуктов питания. Также в союзе попросили проверить обоснованность увеличения цен на упаковку. Указывалось, что она занимает примерно 30% в доле производства пищевой продукции.

Отмечалось, что участники РПС еще с конца 2020 года получают предупреждения о росте цен. При этом сами поставщики пластиковых упаковок объясняют это тем, что повышается стоимость приобретаемого сырья. Так, по их словам, с июня 2020 года полиэтилен подорожал на 25–30%.

Как объяснил изданию источник на рынке, в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, переработчики снизили закупки полимеров и запасы изделий, при этом на данный момент они уже не успевают произвести нужный объем.

При этом зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов подчеркнул, что упаковка занимает примерно 30% в доле производства пищевой продукции, а ее подорожание приведет к увеличению себестоимости производства продуктов. Сами участники РПС в письме отметили, что это один из тех факторов, на которые производители продуктов никак не могут повлиять.