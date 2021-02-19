Более 20 незаконных торговых точек демонтируют в Омске
В Омске ищут подрядчика на снос 23 торговых точек, незаконно установленных на территории Ленинского округа. Об этом сообщает мэрия города.
Как отмечают в администрации, сейчас у владельцев киосков есть возможность демонтировать объекты самостоятельно. Если работы выполнит подрядчик, то торговую точку перевезут на специальную площадку для временного хранения. Чтобы вернуть ее, собственник должен будет заплатить штраф, а также компенсировать услуги демонтажа и хранения, пишет ИА «Город».
Всего в этом году планируется убрать 96 незаконных торговых объектов.
В 2020 году на территории Ленинского округа демонтировали 154 павильона, из них 45 — принудительно.
Ранее решение о сносе десятков незаконных торговых объектов приняли в Казани.