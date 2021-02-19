СК направил в суд дело в отношении пособника Доку Умарова

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Али Тазиева — руководителя преступного сообщества, действовавшего на Северном Кавказе. Материалы направлены в суд. Об этом 19 февраля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тазиев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в организации преступного сообщества, бандитизме и посягательстве на жизнь правоохранителей.

«По версии следствия, Тазиев совместно с Доку Умаровым в октябре 2007 года создал преступное сообщество (преступную организацию), которым руководил вплоть до июня 2010 года. Он принял участие в бандитизме, создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и организации, а также руководил этими группами, совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — отметили следователи.

В результате деятельности обвиняемого погибли два человека и 24 были ранены.

«По уголовному делу восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение данных преступлений в период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества», — добавили в СК. Преследование в отношение 12 боевиков прекращено после их смерти.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются личности участников преступной группы.

Дело в отношении Тазиева с утвержденным заместителем генерального прокурора обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для его рассмотрения по существу. Ранее за преступления террористического характера Тазиев дважды осужден пожизненно и отбывает сроки лишения свободы.

Как сообщалось в январе, в течение 2020 года в Чечне и Ингушетии силовики уничтожили 16 членов банды Аслана Бютукаева, среди них были прибывшие с Украины. Бютукаев возглавлял разрозненные бандгруппы после ликвидации своего соратника Доку Умарова, чья банда была уничтожена в конце 2013 года.