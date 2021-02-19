Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи 22 февраля

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в Сочи 22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — рассказали в Кремле.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что лидер страны уже направился в Россию с рабочим визитом. В Минске добавили, что Путин и Лукашенко затронут проблематику военной безопасности, а также обсудят международную повестку дня.

Накануне, 18 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина — 22 февраля. Он отметил, что лидеры проведут «весьма продолжительные переговоры», обсудят двусторонние отношения. Кроме того, президенты намерены обменяться мнениями по международной проблематике.

Ранее в тот же день Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил, что встретится с российским лидером в начале 20-х чисел февраля.Также президент Белоруссии во время визита в Россию собирается встретиться с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

О планируемой встрече президентов двух стран в Кремле сообщили еще 10 февраля.

Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский лидер тогда заверил белорусского коллегу в приверженности договоренностям с Минском.