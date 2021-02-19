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Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей
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Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей

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Россия полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку – 2» в отличие от стран Евросоюза, поэтому оснований для введения санкций в связи с нарушением европейской газовой директивы нет. Такое заявление в пятницу, 19 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — отметил Лавров в интервью РБК.

По его словам, после попыток Польши затормозить реализацию проекта Еврокомиссия подготовила документ, согласно которому был подтвержден инвестиционный характер проекта, который был начат задолго до внесения изменений в газовую директиву ЕС.

«Всё, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — заявил министр.

Тем не менее, как добавил Лавров, ЕК позднее приступила к организации квазиправовых процедур по газопроводу, придя к выводу, что он попал под третий энергетический пакет и под газовую директиву.

Ранее в феврале гендиректор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс заявил, что газопровод «Северный поток – 2» ― это мост для сохранения отношений между Россией и ФРГ. Хармс подчеркнул, что СП-2 ― «очень полезный проект», причем не только с экономической точки зрения, но и с политической. Также он отметил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» оказывают негативное влияние на инвестиционный климат Германии.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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