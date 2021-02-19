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Школьный автобус столкнулся с тепловозом в Ставропольском крае

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Школьный автобус столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ставропольском крае. Водитель доставлен в больницу.

Авария произошла на пересечении дороги Светлоград–Благодарный–Буденновск с железной дорогой. Водитель автобуса выехал на пути на красный свет. В этот момент к переезду приближался тепловоз, машинист не смог избежать столкновения.

Травмы получил 56-летний водитель автобуса, он доставлен в центральную районную больницу Буденновского муниципального округа. Детей в салоне не было, уточняет NewsTracker.

После аварии движение по железнодорожной ветке было прекращено. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение заменить автобус.

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