Школьный автобус столкнулся с тепловозом в Ставропольском крае

Школьный автобус столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ставропольском крае. Водитель доставлен в больницу.

Авария произошла на пересечении дороги Светлоград–Благодарный–Буденновск с железной дорогой. Водитель автобуса выехал на пути на красный свет. В этот момент к переезду приближался тепловоз, машинист не смог избежать столкновения.

Травмы получил 56-летний водитель автобуса, он доставлен в центральную районную больницу Буденновского муниципального округа. Детей в салоне не было, уточняет NewsTracker.

После аварии движение по железнодорожной ветке было прекращено. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение заменить автобус.