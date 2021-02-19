В ЕС поприветствовали позитивную реакцию на инициативу консультаций по СВПД

В Евросоюзе приветствуют «первую положительную реакцию» на европейскую инициативу о консультациях по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с участием Соединенных Штатов. Об этом сообщил 19 февраля официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы приветствуем первые положительные отзывы на это», — сказал он «РИА Новости».

По словам Стано, окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, но идет работа.

«Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа», — отметил он.

Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. В ответ на заявление Соединенных Штатов глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф снова призвал Вашингтон снять антииранские санкции.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 19 февраля заявил, что в ближайшие дни Москва может провести контакты с Вашингтоном по вопросу СВПД. По его словам, Россия рассчитывает, что общение с американской администрацией позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в СВПД.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана хорошим делом, но отметил важность восстановления действия СВПД.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что власти США готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

Москва в начале февраля заявила о готовности к сотрудничеству с новой администрацией Соединенных Штатов по вопросу спасения СВПД по иранской ядерной программе.