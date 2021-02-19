Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Облако пыли из Сахары начало движение в сторону Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики пообещали потепление перед праздниками в Москве
Мир
Спецпредставитель Путина оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
Салют состоится в Москве 23 февраля в честь Дня защитника Отечества
Мир
Сотрудники посольства Киргизии в Москве привились вакциной «Спутник V»
Мир
Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей
Политика
Путин обсудил с Мадуро вопросы стратегического партнерства
Мир
Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет
Мир
Минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране
Сюжет:

В ЕС поприветствовали позитивную реакцию на инициативу консультаций по СВПД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе приветствуют «первую положительную реакцию» на европейскую инициативу о консультациях по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с участием Соединенных Штатов. Об этом сообщил 19 февраля официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Термоядерная сделка: зачем Иран принял закон о фактическом выходе из СВПД
И на каких условиях США могут вернуться к соглашению

«Мы приветствуем первые положительные отзывы на это», — сказал он «РИА Новости».

По словам Стано, окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, но идет работа.

«Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа», — отметил он.

Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. В ответ на заявление Соединенных Штатов глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф снова призвал Вашингтон снять антииранские санкции.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 19 февраля заявил, что в ближайшие дни Москва может провести контакты с Вашингтоном по вопросу СВПД. По его словам, Россия рассчитывает, что общение с американской администрацией позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в СВПД.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана хорошим делом, но отметил важность восстановления действия СВПД.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что власти США готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

Москва в начале февраля заявила о готовности к сотрудничеству с новой администрацией Соединенных Штатов по вопросу спасения СВПД по иранской ядерной программе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021