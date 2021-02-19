Ремонт участка Илекского виадука начнут в Оренбурге до марта

В Оренбурге до начала марта планируют начать ремонт участка дороги на Илекском виадуке. Соответствующее решение городская администрация приняла после изучения состояния покрытия съезда по улице Донгузской.

В среду, 17 февраля, специалисты проверили дорожное покрытие на участке по улице Донгузской в створе Илекского шоссе. Были обнаружены множественные дефекты, в том числе разрушение деформационных швов, пишет РИА «Оренбуржье».

18 февраля на виадуке установили знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Неровная дорога». Также было принято решение о ремонтных работах. Контракт с подрядчиком сейчас находится на стадии подписания.

По данным горадминистрации, ремонт должны начать в третьей декаде декабря.

Ранее в феврале стало известно, что в Оренбурге начали поиск подрядчиков на масштабный проект строительства улицы Рокоссовского в Дзержинском районе и двух круговых дорожных развязок на проспекте Победы и улице Терешковой.