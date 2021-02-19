Неизвестное науке животное обнаружили в Приморье

Инспекторы Приморского охотнадзора обнаружили неизвестного науке зверя. Видеозапись с животным появилась на страничке центра «Амурский тигр». Автор ролика пытался снять животное поближе, но неведомый лесной обитатель отбежал подальше от человека.

Между тем специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также центра «Амурский тигр», полагают, что речь идет об альбиносе енотовидной собаки или носителе редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым «белым» бенгальским тигром, пишет Vostokmedia.

15 февраля сообщалось, что сотрудники центра спасения диких животных «Тигр» сняли на камеру редкое для Приморского края животное — харзу. Это самый крупный и яркий представитель куниц. В России харза обитает только на Дальнем Востоке.