Голосовой русско-эвенкийский переводчик создали в Якутии

В Якутии представили языковой роботизированный голосовой переводчик с русского на эвенкийский язык. Он получил название AYANA.

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, летом 2020 года победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и кочевых родовых общин малочисленных народов Севера стала общественная организация «Алагун». Она получила грант министерства на реализацию своего инновационного проекта AYANA. Его поддержала компания «Арктик Капитал».

Цель проекта — создание благоприятных условий для сохранения национального языка эвенков. Автор переводчика — руководитель студии IT и творчества «А-PRO» Николай Апросимов. Также одним из ключевых продуктов проекта стал портал по изучению национального эвенкийского языка. На нем опубликованы материалы «Говори по-эвенкийски», эвенкийские легенды и сказки, интерактивная панель для перевода текста на эвенкийский язык.

10 февраля сообщалось о Декаде родного языка и письменности в Северо-Восточном университете в Якутске. Проводились республиканский, городской диктанты по якутскому языку и внутривузовский — по эвенскому, эвенкийскому и юкагирскому языкам.