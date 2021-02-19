Депутат парламента Эстонии заявил о контрпродуктивных санкциях против РФ

Антироссийские санкции контрпродуктивны, они не приведут к созданию конструктивного диалога между Россией и ЕС. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко порталу Delfi.

«Санкционная политика контрпродуктивна. Каких положительных результатов мы добились начиная с 2014 года? Подобные санкционные решения никаким образом не приведут ни к изменениям в политическом курсе России, ни тем более к созданию предпосылок для формирования нормального диалога между странами. На данный момент мы получаем только противоположный эффект в виде продолжающей нарастать напряженности между Россией и ЕС», — сказал Кравченко.

Он также прокомментировал требование эстонского парламента, которое касается освобождения блогера Алексея Навального.

«Он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь скорее идет о ярком медийном образе», — считает депутат.

Ранее 17 февраля посольство РФ в Эстонии предупредило, что призывы парламента прибалтийской страны к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения Москвы и Таллина.

Отмечается, что накануне в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики». В голосовании приняли участие только 66 депутатов из 101.

В ответ российские дипломаты обвинили инициаторов санкций в том, что те «погрязли в болоте русофобии».

10 февраля сообщалось, что глава столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей Эстонии. Подобное заявление депутат сделал в Facebook, комментируя пост экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.