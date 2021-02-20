Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на последнем заседании с помощью очередной брошки послала рынку достаточно четкий сигнал — шестилетний цикл снижения ставки завершен. В целом рынок был готов к данному посылу, так как если ранее снижение ставки (на косметические –0,25%) и ожидалось, то инфляция в конце 2020 года остудила пыл как оптимистов, так и самого регулятора.

Являясь поставщиком рублевой ликвидности и задавая общий уровень стоимости денег в стране, Центральный банк пытается контролировать инфляцию и безработицу — это основные для него показатели. И лишь косвенно учитывает темпы роста экономики и курс рубля. Данная политика является базовой для любой развитой страны. Сложности российских реалий заключаются в том, что контроль инфляции в открытой экономике со значительной долей экспорта циклических товаров и импорта критических (незаменяемых) представляется крайне сложным. Уйдут годы развития на то, чтобы зависимость от импортных цен снизилась.

К примеру, несколько лет назад на 10% девальвации приходился 1% дополнительной инфляции, сейчас — 0,5%. За этот же период доля импорта в продовольственных товарах снизилась с 36% до 24%. Средний инвестиционный цикл создания производства составляет три–пять лет. Чем больше мы находимся в режиме плавающего курса и контролируемой инфляции (что крайне важно при долгосрочном планировании), тем больше запускается новых производств и растет предложение продукции, что благоприятно для контроля над инфляцией.

В настоящий момент мы наблюдаем рост инфляции до 5,2% выше целевого уровня в 4%, определенного Центральным банком в качестве ориентира — как раз сказывается эффект девальвации рубля с лагом в несколько месяцев. В то же время восстановление мировой экономики, мобильности населения и цен на сырье, по нашим прогнозам, приведет к укреплению курса рубля, что в итоге снизит и давление на цены. По прогнозам на основе консенсуса Bloomberg и МВФ, инфляция в России в конце 2021 года и начале 2022-го снизится до уровня в 3,8%.

В долгосрочном периоде нас может ждать «сюрприз», и уровень инфляции окажется ниже 4%. Фактически целевое значение в 4% формируется исходя из среднего уровня инфляции в быстрорастущих развивающихся странах. В России же ситуация немного иная — у нас более развитая экономика.

Для обеспечения сбалансированного уровня между безработицей, загрузкой производственных мощностей и инфляцией используется понятие нейтральной ставки. Природа инфляции бывает не только внешняя (импорт), но и внутренняя — когда нет свободных ресурсов, начинается рост цен. Нейтральная ставка определяется как инфляция плюс долгосрочная реальная ставка. В России нейтральная ключевая составляет примерно 5%. Текущую ставку в 4,25% можно рассматривать как стимулирующую, но с учетом инфляции она фактически отрицательная, и вопрос нормализации уровня — лишь вопрос времени.

Есть определенные сомнения относительно времени перехода к нормализации. Здесь помимо уровня инфляции нужно учитывать действия иных мировых центральных банков. Основной цикл повышения ставки со стороны глобальных поставщиков ликвидности ожидается примерно в 2023 году. Маловероятно, чтобы наш Центральный банк начал агрессивное увеличение ключевой значительно раньше. Мы ожидаем, что эта тема станет актуальной в следующем году, если, конечно, инфляция, вопреки прогнозам, закрепится на уровне 4%+.

Повышение стоимости денежных ресурсов неизбежно приведет к росту депозитных процентов на соответствующую величину. Текущая максимальная ставка по ТОП-10 банков составляет 4,46%, и можно ожидать ее увеличения до уровня 5–5,5%. То есть не сильно выше текущего уровня, так что не стоит ожидать возвращения двухзначных процентов в банках, пока инфляция под контролем ЦБ.

Автор — управляющий активами УК БКС

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