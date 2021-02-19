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Два новых министра появятся в кабмине Грузии

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В новом правительстве Грузии сменятся только главы минобороны и министерства инфраструктуры и регионального развития. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте страны кандидат на пост премьер-министра, член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, сообщил 19 февраля телеканал «Рустави-2».

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На должность министра обороны представлен действующий замглавы ведомства Джаншер Бурчуладзе. «Вместо министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили этот пост займет ее первый заместитель Ираклий Карселадзе», — сказал политик.

Кандидатуры министров рассмотрят комитеты и фракции парламента. У правящей партии есть необходимые для одобрения состава нового правительства 76 голосов.

Накануне Гарибашвили заявил о намерении в случае вступления в должность в короткие сроки навести порядок в стране. В 2013–2015 годах он уже возглавлял грузинское правительство.

Подавший в четверг в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что принял соответствующее решение для деэскалации ситуации в стране. Его разногласия с правительством связаны с арестом оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии.

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