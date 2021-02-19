Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Облако пыли из Сахары начало движение в сторону Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики пообещали потепление перед праздниками в Москве
Мир
Спецпредставитель Путина оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
Салют состоится в Москве 23 февраля в честь Дня защитника Отечества
Мир
Сотрудники посольства Киргизии в Москве привились вакциной «Спутник V»
Мир
Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей
Политика
Путин обсудил с Мадуро вопросы стратегического партнерства
Мир
Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет
Мир
Минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

Суд в Германии приговорил «шварцвальдского Рэмбо» к трем годам заключения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Земельный суд немецкого Оффенбурга приговорил к трем годам заключения жителя города Оппенау Ива Рауша, который летом 2020 года обезоружил четырех полицейских и скрывался в лесах Шварцвальда, сообщает 19 февраля издание Bild со ссылкой на решение суда.

В сообщении говорится, что Рауш признан виновным в незаконном владении оружием, сопротивлении представителям власти, нанесении тяжких телесных повреждений и взятии в заложники.

Пострадавшими от рук Рауша стали полицейские. Обвинение настаивало на наказании в виде трех лет и девяти месяцев заключения. Защита, в свою очередь, отрицала факт взятия заложников и требовала условного срока в полтора года, подчеркивая выявленное у Рауша расстройство личности.

Рауш получил прозвище «шварцвальдский Рэмбо» после того, как летом прошлого года Рауш, вооруженный луком и стрелами, а также пистолетом и ножом, обезоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. В масштабной операции по поиску и поимке мужчины приняли участие 200 полицейских. Из предосторожности власти закрыли детские сады и школы.

Задержанный оказался 32-летним бездомным и безработным, ранее судимым. В 2009 году он ранил знакомую из арбалета и был приговорен к 3,5 года тюрьмы.

По данным Bild, в реестре судимости также имеется информация о других правонарушениях, в том числе о хранении детской порнографии, краже, повреждении имущества. Кроме того, он с 2019 года находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатых веществ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021