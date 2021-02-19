Суд в Германии приговорил «шварцвальдского Рэмбо» к трем годам заключения

Земельный суд немецкого Оффенбурга приговорил к трем годам заключения жителя города Оппенау Ива Рауша, который летом 2020 года обезоружил четырех полицейских и скрывался в лесах Шварцвальда, сообщает 19 февраля издание Bild со ссылкой на решение суда.

В сообщении говорится, что Рауш признан виновным в незаконном владении оружием, сопротивлении представителям власти, нанесении тяжких телесных повреждений и взятии в заложники.

Пострадавшими от рук Рауша стали полицейские. Обвинение настаивало на наказании в виде трех лет и девяти месяцев заключения. Защита, в свою очередь, отрицала факт взятия заложников и требовала условного срока в полтора года, подчеркивая выявленное у Рауша расстройство личности.

Рауш получил прозвище «шварцвальдский Рэмбо» после того, как летом прошлого года Рауш, вооруженный луком и стрелами, а также пистолетом и ножом, обезоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. В масштабной операции по поиску и поимке мужчины приняли участие 200 полицейских. Из предосторожности власти закрыли детские сады и школы.

Задержанный оказался 32-летним бездомным и безработным, ранее судимым. В 2009 году он ранил знакомую из арбалета и был приговорен к 3,5 года тюрьмы.

По данным Bild, в реестре судимости также имеется информация о других правонарушениях, в том числе о хранении детской порнографии, краже, повреждении имущества. Кроме того, он с 2019 года находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатых веществ.