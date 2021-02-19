Пытавшихся продать кости тигра браконьеров задержали в Приморье

В Приморском крае задержана преступная группа, которая занималась незаконной торговлей частями тел тигров. 38-летнего местного жителя и его сообщников задержали в момент продажи 15 кг костей амурского тигра за 1,2 млн рублей. Они пытались скрыться с места происшествия и избавиться от полученных за дериваты денег, выбросив их из окна автомобиля.

Экспертиза останков, которую провели специалисты центра «Амурский тигр», показала, что изъятые останки принадлежат как минимум двум тиграм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная продажа частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России, совершенная организованной группой». 38-летний сбытчик задержан, в отношении других участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Амурская служба новостей со ссылкой на УМВД по Приморскому краю сообщает, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении фигурантов по этой статье. В октябре 2020 года у этих же людей были куплены шесть костей, принадлежащих амурскому тигру.