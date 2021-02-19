«Норникель» решил выплатить 146,2 млрд рублей за ущерб экологии

Компания «Норникель» приняла решение об исполнении вердикта Арбитражного суда Красноярского края по разливу дизельного топлива в районе Кайеркан города Норильска. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом в компании согласились выплатить 146,2 млрд рублей в качестве штрафа Росприроднадзору за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3.

Отмечается, что соответствующее решении было принято руководством «Норникеля» после тщательного рассмотрения мотивировочной части решения суда и оценки перспектив его обжалования.

«После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу», — подчеркнул председатель Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» Гарет Пенни.

По его словам, это позволит «Норникелю» двигаться дальше и сконцентрироваться на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития.

О том, что «Норникель» не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб. в качестве штрафа за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3 говорилось в отчете компании, опубликованном 16 февраля.

В свою очередь старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров уже в пятницу заявил, что компания планирует осуществить выплату ущерба окружающей среде в установленном судом размере.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ были задержаны.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Норникель», в свою очередь, заявлял о намерении внимательно ознакомиться с решением суда, однако позже стало известно, что там пока не будут обжаловать решение. При этом отмечалось, что это предварительная позиция компании.

11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.