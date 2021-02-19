Летевший из Уфы в Самару самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа–Самара, вернулся на аэродром вылета из-за неубранного шасси. Об этом сообщает 19 февраля телеканал РЕН ТВ.

«В 18:10 местного времени (16:10 мск) рейс UT-271, воздушное судно типа ATR-72, Уфа–Самара, возврат на аэродром вылета по причине неуборки шасси», — сказано в заявлении пресс-службы уфимского аэропорта.

Отмечается, что на борту находились 62 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме.

24 января пассажирский лайнер компании «Аэрофлот», совершавший перелет из Уфы в Москву, по время посадки в Шереметьево едва не врезался во взлетно-посадочную полосу. Самолет, подлетая к аэропорту, превысил допустимую скорость снижения.