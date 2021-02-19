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Аналитики допустили получение Россией $33 млрд доходов из-за цен на нефть и курса рубля

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Рост нефтяных цен и ослабление рубля могут принести в бюджет России дополнительные $33 млрд. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционную компанию Sova Capital.

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В издании отметили, что в 2021 году цены на нефть выросли на 25%, так что в настоящее время Россия получает за сырье марки Brent столько, сколько не получала начиная с середины 2019 года. Подчеркивается, что в том случае, если ее стоимость будет оставаться достаточно высокой, бюджет России получит 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

«Очень важно стимулировать бизнес и потребителей, чьи располагаемые доходы упали в прошлом году. Без дополнительного финансирования возникнут риски того, что восстановление экономики постепенно прекратится», ― сказал агентству экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Ранее в этот день стало известно, что стоимость нефти Brent с поставкой в апреле составила $63,12 за баррель. В свою очередь, цена нефти марки WTI с поставками в марте составила $59,89.

Накануне глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в долгосрочной перспективе цена нефти в $45–55 за баррель является устойчивой.

17 февраля два крупнейших банка на Wall Street спрогнозировали рост цен на нефть до $100 за баррель. По мнению аналитиков, скачок цен будет вызван разрывом между спросом и предложением. Кроме того, на рост должны повлиять инвестиции в новое производство.

Ранее, 14 февраля, вице-премьер России Александр Новак дал прогноз на то, что средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.

5 января Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса. В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

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