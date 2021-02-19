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Дацик прокомментировал скандал вокруг Дзюбы после интимного видео

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Боец ММА и участник турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик прокомментировал скандальное видео с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. Об этом в пятницу, 19 февраля, он сообщил в интервью РЕН ТВ.

По словам спортсмена, он не обратил никакого внимания на описанную историю. Он добавил, что футболисты ему «вообще не нравятся».

«Курица какая-то слила это видео, вообще по барабану. Что там раздули?» — возмутился Дацик.

Боец добавил, что не стоит «ковыряться у кого-то в грязном белье».

В ноябре 2020 года в интернете появилось интимное видео с мужчиной, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди.

В результате спортсмен был отстранен на три матча сборной и лишен статуса капитана команды.

Кроме того, позднее выяснилось, что у Дзюбы вымогали $5 млн за то, чтобы скандальное видео не появилось в интернете.

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