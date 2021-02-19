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Кокляев обозначил свое отношение к Тарасову

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Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал «Известиям» о своем отношении к спортивному блогеру Артему Тарасову, с которым 20 февраля встретится на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой с участием Тарасова и Кокляева состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На ринге также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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Комментируя информационную войну, которую развернул против него блогер и его брат Корней Тарасов, Кокляев провел аналогию с братьями-бойцами Емельяненко.

«Знаете, Тарасовы мне отдаленно по поведению напоминают братьев Емельяненко. Федор заслуживает только уважения, а к Александру, кроме как с иронией, по-другому относиться нельзя. Вот так же и с Тарасовыми: к Артему отношусь с уважением, а к Корнею — с иронией», — указал спортсмен.

Он подчеркнул, что на провокации со стороны братьев, в том числе на рэп в исполнении Корнея Тарасова, реагировать не собирается.

«Зачем что-то отвечать злым малышам? Это примерно то же самое, как если бы вожак какого-нибудь племени крикнул бы что-то в адрес Путина. Он же просто не обратит на это внимания. Вот и я не обращаю внимания на всё, что говорят обо мне Корней или Артем», — объяснил тяжелоатлет.

Тем не менее, по словам Кокляева, на бой он настроен серьезно. Спортсмен указал, что подготовка к поединку идет гармонично и все эмоции, которые могут помешать тренировочному процессу, пауэрлифтер оставляет в стороне.

«Нет ни какой-то эйфории, ни упадка сил. Всё идет гармонично. <...> Стараюсь проводить время с семьей, подальше от чужих глаз, от СМИ. Не обращаю внимания на различные разговоры извне, какие-либо провокации и спокойно готовлюсь к поединку», — уточнил Кокляев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Тарасовы, как братья Емельяненко: одного уважаю, ко второму — с иронией».

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