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Лавинную опасность объявили в четырех районах Сахалина

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В четырех районах Сахалина 20 февраля возможен сход лавин. Речь идет о Холмском, Долинском и Смирныховском районах, а также Южно-Сахалинске. В них объявлена лавинная опасность.

ГУ МЧС по Сахалинской области напомнило правила безопасности при попадании под лавину. Одно из основных — уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Нос и рот можно прикрывать шарфом, воротником, капюшоном, шапками, рукавицами или просто ладонями, тем самым создавая пространство для дыхания, сообщает ИА SakhalinMedia.

19 февраля сообщалось, что сахалинские спасатели нашли пропавшего водителя грейдера. Во время метели при расчистке дороги в машине закончилось топливо. Мужчину искали двое суток. Он грелся при помощи кофе и разводил костер.

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