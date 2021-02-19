Улицу Николая Кузнецова хотят отремонтировать в Самаре

В Самаре в этом году должны отремонтировать улицу имени Николая Кузнецова. Соответствующее поручение губернатор региона Дмитрий Азаров дал главе города Елене Лапушкиной.

Как сообщает НИА «Самара», улица Академика Кузнецова находится в поселке Управленческий Красноглинского района города. По словам местных жителей, дорожное покрытие там в плохом состоянии.

«Слушать, что дорога по улице Кузнецова в таком состоянии, неприятно. В этом году мы отмечаем юбилей великого конструктора — 110 лет со дня его рождения. Давайте в этот год в дань памяти об этом выдающемся человеке наведем порядок», — сказал губернатор главе города и поручил найти средства на работы.

Азаров также отметил, что на этой неделе по муниципалитетам были распределены допсредства на дорожный ремонт. Часть денег можно направить на ремонт покрытия на Кузнецова.