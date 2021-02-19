Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России), полное название организации запрещено. Об этом говорится 19 февраля в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмены, которые будут заявлены на состязаниях, должны использовать аббревиатуру соответствующего российского вида спорта — федерации или ассоциации национальных видов спорта.

В декабре прошлого года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно им, российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без государственных символов страны и гимна.

В Совете Федерации назвали это решение политизированным.

Ранее в феврале биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.