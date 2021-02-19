Рухнувшие понтоны моста через Серебряную Воложку поднимут в Астрахани

В Астрахани готовятся к подъему аварийных понтонов пешеходного моста через Серебряную Воложку. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации.

Глава Астрахани Мария Пермякова поручила поднять конструкции из реки и проанализировать их состояние. В работах задействуют плавкран, пишет «Астрахань-24».

Как отмечают специалисты, сейчас поднять мост невозможно из-за морозов. Работы выполнят после наступления подходящих погодных условий.

Решение о ремонте мостового перехода будет принято после обследования объекта.

В ночь на понедельник, 15 февраля, произошло обрушение моста через протоку Серебряная Воложка в микрорайоне XX лет Октября . Как выяснили специалисты, в двух центральных понтонах моста из-за активных подвижек льда образовалась течь. В результате понтоны затонули.

Прокуратура Астраханской области начала по факту обрушения проверку.