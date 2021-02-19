РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату

Москва приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Мы приветствуем этот шаг», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что Штаты официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

По словам госсекретаря Тони Блинкена, соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». Государственный деятель назвал возвращение страны в соглашение таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу бывшего президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. В апреле он проведет международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Кроме того, 27 января стало известно, что американские власти планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Как ожидается, саммит примет президент США Джо Байден 22 апреля.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.