Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой ОКР
Мир
РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города Деммин
Общество
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве привились «Спутником V»
Спорт
Дацик пригрозил Емельяненко устроить бой «вне рамок спорта»
Спорт
ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»
Общество
Синоптик предупредил россиян о холодной погоде в марте
Мир
Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа

РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Разногласия между ЕС и РФ не должны мешать экологическому сотрудничеству»
Предправления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе — о том, чем изменение климата похоже на пандемию коронавируса

«Мы приветствуем этот шаг», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что Штаты официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

По словам госсекретаря Тони Блинкена, соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». Государственный деятель назвал возвращение страны в соглашение таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу бывшего президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. В апреле он проведет международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Кроме того, 27 января стало известно, что американские власти планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Как ожидается, саммит примет президент США Джо Байден 22 апреля.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021