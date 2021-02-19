Названа стоимость «традиционного подарка» мужчинам на 23 февраля

«Традиционный подарок» для мужчин к 23 февраля или комплект из носков, геля для душа и пены для бритья обошелся российским покупателям в 2021 году в 1640 рублей. Такие цифры следуют из исследования онлайн-магазина Lamoda и первого российского сервиса с безопасными сделками по поиску услуг «СберУслуги», которые проанализировали траты россиян на подарки и спрос на услуги ко Дню защитника Отечества.

Согласно проведенному анализу, результаты которого оказались в распоряжении «Известий» в пятницу, 19 февраля, спрос на мужские носки с 10 по 17 февраля вырос на 80% по сравнению с аналогичными днями января, спрос на пену для бритья вырос в пять раз, а мужской гель для душа россияне скупали в три раза активнее.

В топ-5 наиболее популярных подарков, составленный экспертами, также вошли парфюмерия, одежда, кроссовки и парфюм, а самыми популярными услугами в этот период стали массаж, уход за усами, мужская стрижка и занятие со спортивным тренером.

Так, например, к 23 февраля, спрос на масло для бороды вырос в три раза, а на наборы для ухода за растительностью на лице –– в 9 раз. В тоже время мужчины стали на 17% активнее пользоваться услугами мастеров по уходу за бородой. Таким образом, специалисты подсчитали, что подарок для мужчин с бородой, включающий в себя услуг мастера и набор для ухода, обошелся потребителям в 2530 рублей.

Наиболее востребованной среди услуг перед 23 февраля оказалась мужская стрижка, так как расходы на нее выросли примерно на 60%. Вместе с этим в два раза вырос и спрос на мужской шампунь, а средства для укладки волос стали популярнее в три раза. В итоге эксперты сошлись во мнении, что для мужчины, следящим за своей шевелюрой, подарок состоящий из услуг барбера, шампуня и средства для укладки волос, обошелся россиянам в 2550 рублей.

Спрос на мужской парфюм в преддверии праздника вырос в пять раз. Чаще всего клиенты интересовались ароматами Antonio Banderas Blue Seduction Men, Moschino Toy Boy, Adidas Pure Game и 1 Million by Paco Rabanne. Вдобавок к этому больше, чем на треть вырос спрос на массаж для мужчин. Если совместить эту услугу и парфюм в один подарок, то на него придется потратить порядка 3980 рублей. говорится в исследовании.

Эксперты также заметили возросшую перед 23 февраля на 44% заинтересованность россиян в приобретении мужских спортивных товаров. Чаще всего граждане покупали кроссовки, так как интерес к ним вырос на 25%. Вместе с этим вырос и спрос на спортивных тренеров — 27%. Так, средняя стоимость подарка, включающего в себя эту услугу и покупку спортивной обуви, составляет 5420 рублей.

Накануне крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что жители России покупали к 23 февраля как стереотипные подарки — носки, трусы и пену для бритья, так и необычные — шоколадки в виде воблы и гаечных ключей, а также электронику.