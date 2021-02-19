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Иран запустит производство российской вакцины от COVID-19

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Иран запустит производство российской вакцины от коронавируса для ее массового использования на территории страны. Об этом заявил глава администрации президента страны Махмуд Ваези в пятницу, 19 февраля.

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«Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса», — приводит агентство IRNA слова Ваези.

Он подчеркнул, что производство начнется в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с Россией.

По его словам, Тегеран решил использовать для прививочной кампании набор разных вакцин, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства.

«Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев», — заключил глава администрации президента.

В конце января стало известно, что Иран одобрил российскую вакцину «Спутник V» и надеется начать ее производство в ближайшее время.

В начале февраля официальный представитель иранского штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси назвал «Спутник V» одной из наиболее эффективных вакцин в мире.

В тот же день Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию этого препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда ее одобрят, пока неизвестно.

Первая в России и в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

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