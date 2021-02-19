Штормовое предупреждение продлили на Камчатке

На Камчатке продлили действие штормового предупреждения. В акватории Берингова моря ожидают опасное волнение высотой до 9 м. Предупреждение действует до конца дня 20 февраля.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высокие волны прогнозируются в Беринговом море, в Карагинском и Усть-Камчатском муниципальных районах, в Олюторском муниципальном районе.

Кроме того, продолжает действовать штормовое предупреждение в акватории Тихого океана, в Алеутском муниципальном округе. Там оно сохранится до середины ночи 20 февраля.

Специалисты полагают, что ветровое волнение населенным пунктам, расположенным на побережье, не угрожает. Но на основании прогноза, исходя из многолетних наблюдений в период этого явления повышена вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями и повреждениями на судах.