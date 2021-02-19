Бывшего полицейского в Калуге обязали выплатить штраф за получение взятки

Бывшего помощника участкового уполномоченного полиции Калуги обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей за получение взятки. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

«Вынесен приговор бывшему помощнику участкового уполномоченного в г. Калуге, который обвинялся в получении от представителей коммерческой организации взятки в значительном размере», — отмечается в публикации на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, сумма взятки составила 35 тыс. рублей. За эти деньги, по данным прокуратуры, правоохранитель должен был предупредить коммерческую организацию о предстоящих миграционных проверках.

Добавляется, что, помимо санкции в виде штрафа, полицейскому запретили занимать должности в государственных органах, которые связаны с осуществлением функций представителя власти на протяжении пяти лет. Кроме того, осужденный лишен звания старшины полиции.

Ранее в феврале следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области сообщило, что заммэра региона Олег Извеков задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.