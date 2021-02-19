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Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа
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Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа

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Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что намерен привиться вакциной, которую направит дипмиссии Госдепартамент.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне газета Washington Post писала, что некоторые сотрудники посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной «Спутник V».

Российский препарат не был разрешен американским правительством. Однако, несмотря на запреты, власти допускают их вакцинацию по собственному желанию.

По информации газеты, в данный момент препараты американских компаний Pfizer и Moderna, которые используются в США для вакцинации населения, готовы предоставить минимум 13 государств для проведения данной процедуры дипломатов Соединенных Штатов.

В российском МИДе проинформировали, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации. О вакцинации российским препаратом сообщили в посольстве Чили, Сербии.

12 февраля президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране из-за логистических проблем. Он отметил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.

США начали массовую вакцинацию населения с задержками. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

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